Em entrevista ao Extra de Rondônia nessa semana, o prefeito Adailton Fúria (PSD) esclareceu boatos de supostas irregularidades na instalação da sede administrativa da prefeitura no Complexo Beira Rio, considerado o maior espaço público de entretenimento e lazer do interior de Rondônia.

Atualmente, a prefeitura funciona no centro da cidade, com suas instalações prejudicadas pelo tempo.

Inicialmente, o prefeito informou que as atividades na nova sede da prefeitura devem iniciar, provavelmente, no começo de 2022.

Logo em seguida, esclareceu questionamentos a respeito de eventuais irregularidades para que a prefeitura funcione no empreendimento, tais como falta de licenças ambiental e de construção, entre outros.

Contudo, o mandatário municipal explicou que tudo está dentro da normalidade administrativa. “Lá tem tudo. A prefeitura tem engenheiros, arquitetos, engenheiro ambiental, tem todas as licenças de construção. O prédio foi construído pelo Governo do Estado, repassado em 2018, documentado, oficializado para a prefeitura de Cacoal, e o documento está bem específico, com a prefeitura podendo construir, reformar, fazer qualquer tipo de adequação desde que atenção o interesse coletivo, público”, disse.

Por outro lado, para o vereador Paulo Henrique (PTB), há irregularidades no uso do Complexo para as atividades da prefeitura, já que a finalidade específica do local seria a de cultura, esporte e lazer. “Além disso, de acordo com apuração junto ao CREA/RO, não há Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) ou Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) da obra de reforma e ampliação do Complexo Beira Rio” sendo cabível notificação por parte do Conselho de Arquitetura e do CREA/RO”, destacou o parlamentar nas redes sociais.