Entre os dias 26 a 28 de novembro, a Secretaria Municipal de Esportes (Semes) realiza o Torneio de Futebol Society, em alusão às comemorações do aniversário de 44 anos de Vilhena.

O torneio terá categorias masculino, feminino e veterano com inscrições de R$ 50,00 por equipe e mais um quilo de alimento não perecível por atleta.

Todos os alimentos arrecadados serão revertidos para as entidades filantrópicas e famílias em vulnerabilidade social do município.

“Após o torneio que realizamos em outubro, vimos que a população abraçou o projeto. Então decidimos fazer mais uma, repetindo os moldes da anterior e abrangendo mais uma categoria. Desta vez, o nosso foco é poder ajudar as entidades que atendem as famílias em necessidade do município. Cada equipe pagará R$ 50,00 para participar e cada atleta doará um quilo de alimento não perecível”, destaca Welliton Oliveira, secretário municipal de Esportes.

O torneio terá três categorias, contando com 24 equipes no masculino, 8 no feminino e outras 8 no veterano 4.0. A ficha de inscrição pode ser obtida a partir da próxima segunda-feira, 8 de novembro, na sede da Semes, que fica localizada anexa ao Ginásio Jorge Teixeira na avenida Brigadeiro Eduardo Gomes. Os vencedores da competição receberão o arrecadado com as inscrições, além de troféus e medalhas.

Para mais informações, basta entrar em contato pelo telefone ou WhatsApp institucional da Semes, através do número (069) 3321-2174.