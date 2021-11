O projeto de ressocialização do presídio de segurança máxima Cone Sul de Vilhena, desenvolvido pelos policiais penais da unidade, que visa utilizar a mão de obra de presos do regime fechado em serviços públicos em troca de redução de pena, está a todo vapor. Depois de reformas em órgãos municipais, agora os detentos estão definitivamente botando “a mão na massa” para construir uma usina que produzirá lama asfáltica para o projeto “Tchau Poeira” do governo do Estado.

Com serviço para mais de 30 dias, através de liberação do juiz corregedor da Vara de Execuções Penais de Vilhena, Adriano Lima Toldo, 5 detentos estão levantando dos alicerces no bairro Iquê, a usina que produzirá lama asfáltica para suprir as necessidade do projeto estadual, que visa investir mais de R$ 300 milhões em recapeamento e construção asfáltica nos 7 municípios do Cone Sul, sendo R$ 20 milhões destinafos só ao município de Vilhena.

Em entrevista ao Extra de Rondonia, o Chefe da Casa Civil Junior Gonçalves comentou o projeto Estadual e enalteceu a importância do uso da mão de obra carcerária.

“O Tchau Poeira é um projeto de natureza transformadora do governo Marcos Rocha. Ele é fruto de uma economia histórica de recursos públicos somado ao compromisso de investimentos destinados a todos os municípios, principalmente os menores, que raramente eram contemplados pelas antigas gestões com benefícios estaduais dado seus baixos índices eleitorais. É histórico, também, por ter surgido sem nenhum tipo de ônus à população ou aos cofres públicos. Os últimos projetos de asfalto das gestões anteriores foram custeados por meio de financiamentos bancários, restando mais uma conta pra população pagar, já que arca com os impostos e ainda tem que pagar mais um financiamento pra ter o asfalto na sua rua, restando a obrigação de pagar duas vezes pelo mesmo serviço”, comentou Júnior.

Já com relação ao uso da mão de obra carcerária, o Chefe da Casa Civil enfatizou: “a mão de obra da comunidade carcerária é mais um dos benefícios sociais promovidos, pois através do projeto desenvolvido, o governo oferece a essas pessoas possibilidade de recuperar a dignidade através do trabalho e ainda assim incentivá-los a seguir o caminho do bem por meio do trabalho. Deste modo, podemos inserir essas pessoas no mercado e principalmente garantir a elas o sustento das famílias de modo digno”.