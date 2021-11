Através de informações prestadas por um dos participantes da chacina que tirou a vida de cinco pessoas na fazenda Vilhena há pouco mais de um mês, equipes do Núcleo de Inteligência da Polícia Militar, Força Tática e Patrulhamento Tática Móvel (PATAMO) chegaram ao paradeiro da caminhonete do casal Heladio Cândido Senn, vulgo “Nego Zen” e Sônia Biavatti, que havia sido furtada da propriedade na noite da do crime.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, no domingo, 21, um dos participantes da chacina de alcunho “Jairão”, que foi delatado por outros integrantes da organização criminosa, foi preso em Espigão D’oeste e quando era conduzido para Vilhena, deu detalhes de como se desfez junto com um dos comparsas, da caminhonete de Heladio, após perceberem que não conseguiriam vende-la.

Seguindo as coordenadas fornecidas pelo criminoso, os militares encontraram por volta das 17 horas desta segunda-feira, 22, 30 km depois do distrito do Guaporé, sentido a uma fazenda chamada ” Duas meninas”, a caminhonete do fazendeiro totalmente queimada.

O veículo era a peça que faltava para fechar o quebra-cabeças e apontar os integrantes da organização presos no último dia 17, no “Assentamento Escurão”, já no Município de Pimenta Bueno, como autores de uma das chacinas mais sangrentas já registrada no Estado de Rondônia.