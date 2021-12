Na manhã de sábado, 04, uma concessionária de motos localizada na Avenida Major Amarantes, no Centro de Vilhena, foi alvo de ladrões, que conseguiram furtar cerca de R$ 1 mil.

De acordo com informações levantadas pela reportagem do Extra de Rondônia, a Polícia Militar compareceu ao local, onde o gerente relatou que os agentes do crime primeiramente usaram a escada do prédio, arrombando o forro até saírem na sala de peças.

Já dentro do prédio, os ladrões arrombaram um dos cadeados das portas e uma janela que dá acesso ao departamento financeiro, até chegarem a dois cofres, de onde furtaram o valor acima citado.