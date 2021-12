Moradores do bairro Cohab, em Vilhena, entraram em contato com a redação do Extra de Rondônia na manhã desta quarta-feira, 8, para reclamarem da falta de respeito e consideração com o consumidor por parte da distribuidora Energisa.

De acordo com Fernando Egler, morador do bairro, contou que por volta das 02h00 houve um grande estrondo e logo após acabou a energia.

Contudo, fez contato com a companhia através do aplicativo WhatsApp – porém, a burocracia é tanta que quase desistiu.

Entretanto, após 7 horas sem eletricidade foi que apareceu uma equipe para providenciar o conserto da rede restaurar a energia aos consumidores.