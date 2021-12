A prefeitura de Chupinguaia, na região sul de Rondônia, adquiriu 110 notebooks que serão disponibilizados para os profissionais da Educação municipal.

Também foram adquiridas 20 impressoras multifuncionais para as escolas municipais. Os equipamentos serão disponibilizados aos educadores em formato de comodato nos próximos dias.

O valor total do investimento foi de R$ 637.959,80, sendo R$ 549.991,96 Fundeb 30% e R$ 87.967,84 do MDE.

Em entrevista ao Extra de Rondônia, a prefeita Sheila Mosso destacou os investimentos no setor educacional desde o primeiro do seu mandato, sem esquecer outros setores prioritários, como Saúde e Assistência Social.

“São carros novos para atender todos os setores, reforma de escolas e aparelhamento, e agora são 110 notebooks e impressoras de última geração. Estamos nos preparando para retornar as atividades presenciais. Nossa administração está sempre preocupada com o aprendizado dos nossos alunos. Juntos, com certeza, somos mais fortes”, disse a mandatária municipal.

PROJETO

Conforme a prefeitura, foram investidos recursos do Fundeb 30% e MDE com projeto desenvolvido pelo setor pedagógico e financeiro da secretaria municipal de educação, sendo a responsável pela pasta Rosilene Monteiro, atendendo a um compromisso da prefeita Sheila Mosso com os educadores.