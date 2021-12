A Comissão de Arbitragem da FFER (Federação de Futebol do Estado de Rondônia) divulgou nesta quinta-feira a escala de arbitragem do jogo de ida da decisão do Campeonato Rondoniense Sub-17 entre Porto Velho x Sant German.

A partida terá a frente o árbitro Jonathan Antero Silva (foto abaixo), que será auxiliado por Reginaldo Alves de Melo e Francisco Erismar Ferreira, enquanto que o quarto árbitro será Angleison Marcos Vieira Monteiro.

O jogo de ida da final do Estadual Sub-17 está marcado para domingo (12/12), às 15 horas (horário de Rondônia), no Centro de Treinamento do Rondoniense, em Porto Velho.

Confira abaixo a escala de arbitragem:

PORTO VELHO X SANT GERMAN

DATA: 12/12/2021 (DOMINGO)

HORÁRIO: 15 HORAS (HORÁRIO DE RONDÔNIA)

ESTÁDIO: CT RONDONIENSE – CAMPO 01

CIDADE: PORTO VELHO

ÁRBITRO: JONATHAN ANTERO SILVA – CBF

ASSISTENTE 01: REGINALDO ALVES DE MELO – FFER

ASSISTENTE 02: FRANCISCO ERISMAR FERREIRA – FFER

4º ÁRBITRO: ANGLEISON MARCOS MONTEIRO – FFER

DELEGADO: SERVILIO PATRICIO DE OLIVEIRA