Acidente envolvendo uma Toyota Hilux SW4 e um Chevrolet Celta aconteceu na manhã desta quarta-feira, 15, no cruzamento da Rua Marcos da Luz com a Avenida Major Amarante, no centro de Vilhena.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a condutora do celta trafegava pela Marcos da Luz, sentido BR-364, quando no cruzamento com a Major Amarante, teria avançado a preferencial e provocado a colisão com a motorista da Hilux que seguia sentido Porto Velho.

No choque, o Celta rodou na pista e a condutora da Hilux perdeu o controle de direção e acertou uma árvore no centro do canteiro.

A motorista da Hilux foi levada do local por terceiros, não se sabe ainda se ela sofreu ferimentos.