Um violento acidente entre veículos de grande porte foi registrado durante a manhã desta quarta-feira (15), na BR-364, aproximadamente 20 quilômetros de Campo Novo do Parecis, sentido Tangará da Serra.

Segundo informações preliminares, o motorista de um caminhão da empresa Moura e Paz de Vilhena/RO, identificado por Willian colidiu frontalmente contra uma carreta, após tentar uma ultrapassagem e acabar surpreendido por outro veículo estacionado no acostamento da rodovia.

Com o impacto, os veículos ficaram muito danificados e o motorista do caminhão ficou preso às ferragens, precisando ser retirado com auxílio do Corpo de Bombeiros, que utilizou um equipamento especial para esse tipo de situação.

O passageiro que estava com ele identificado por Hudson conseguiu sair sozinho e aparentemente estava bem de saúde.

O Samu fez o socorro ao motorista da carreta, que também estava consciente no momento do atendimento. As causas da colisão ainda serão apuradas pelas autoridades, mediante testemunho dos envolvidos. A identidade dos ocupantes não foi informada até a publicação da matéria.

Quem for trafegar pela rodovia deve ficar atento ao trecho, pois, existem muitos detritos oriundos da batida.