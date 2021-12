Na tarde de quinta-feira, 16, a Polícia Militar (PM) recuperou um veículo furtado e apreendeu uma arma de fogo, em Cacoal.

De acordo com as informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, o veículo foi furtado e localizado nas proximidades do bairro Paineiras.

Mediante ao ocorrido o Núcleo de Inteligência (NI) e o Patrulhamento Tático Móvel (PATAMO) começaram a realizar diligências na cidade no intuito de identificar e prender os autores do furto.

Contudo, no início da noite um dos suspeitos foi preso na Rodovia do Café, nas proximidades da Guarda Mirim, minutos depois um segundo homem foi localizado no bairro Novo Cacoal.

Com ele foi localizada uma arma de fogo contendo 6 munições intactas, na ocasião os suspeitos foram encaminhados a delegacia de Polícia Civil para o registro da ocorrência.

Durante a confecção do boletim foi apurado que um dos suspeitos é oriundo de Presidente Médici, ele é conhecido no mundo do crime como “Rouba Cena”.

A ação policial também resultou na apreensão de uma motocicleta Honda CG Fan de cor preta.