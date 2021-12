O Deputado Federal Mauro Nazif PSB-RO, vota pela derrubada do veto presidencial 44/21 (item 8), que retirava da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) do ano que vem a previsão de reajuste do piso salarial nacional dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias, em sessão do Congresso Nacional nesta sexta, 17.

“Os agentes comunitários de saúde e de combate às endemias são heróis e heroínas, pincipalmente nestes últimos tempos de pandemia, junto com as outras categorias da saúde. Muitos elogiam, muitos batem palmas, para todos os profissionais de saúde, e agora chegou a hora prática de retribuir o esforço. Precisamos garantir o reajuste do piso dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias para o ano que vem. Estamos juntos e vamos à luta!”, disse Nazif.

Mauro é o relator do Projeto de Lei 3394/20 do deputado federal Hildo Rocha, MDB/MA, que dispõe sobre o piso salarial da categoria e que se encontra na Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público (CTASP), na Câmara dos Deputados, e será apreciado em 2022.