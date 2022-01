Na noite de segunda-feira, 03, um “velho” conhecido da polícia foi preso pelo crime de tráfico de drogas em Cacoal.

De acordo com informações obtidas pelo Extra de Rondônia, uma pessoa ligou na central de operações, via 190, relatando haver dois suspeitos numa motocicleta Honda biz praticando a venda de entorpecentes no pátio de um posto de combustível às margens da RO-383.

Com as informações, uma equipe policial foi ao local, porém os indivíduos já não estavam mais na localidade. Mesmo assim, os efetivos da lei continuaram em diligências onde lograram êxito em localizar um dos indivíduos identificado como D. B. com uma motocicleta vermelha, na entrada da linha “E”. Com isso, foi realizada revista e encontrado certa quantidade de maconha com o mesmo. Desta forma foi dado voz de prisão ao infrator e encaminhado à delegacia.

Algumas horas depois, o comparsa de D, foi localizado, porém, nada foi encontrado com ele.

O suspeito preso já responde na justiça por diversos processos de tráfico de drogas e fazia o uso da tornozeleira eletrônica. Um boletim de ocorrência foi registrado e, posteriormente, a situação foi entregue para o delegado plantonista.