Mais uma etapa da operação “Erva Daninha / Fase 2: Capina” iniciou na manhã desta terça-feira, 11, com o objetivo de elucidar assassinatos por invasão de fazenda em Rondônia.

Mais especificamente, a operação acontece em união entre as delegacias regionais de Ariquemes e Jaru, mobilizando mais de 50 policiais.

Conforme release repassado ao Extra de Rondônia, as buscas realizadas tem por objetivo localizar os cadáveres de Flares Rogério de Souza e Jonathan da Silva Ribeiro, desaparecidos desde junho de 2020 e, possivelmente, vítimas de homicídio doloso praticado no contexto de conflito agrário na área da Fazenda “Amorim”.

A ação policial conta com o suporte do NOA (Núcleo de Operações Aéreas), CORE (Coordenadoria de Operações Especiais), POLITEC (Polícia Técnica) e DER (Departamento de Estrada e Rodagens).

“Após a primeira fase da Operação ‘Erva Daninha’, realizada em 17 de setembro de 2021, as investigações avançaram e, com um trabalho investigativo de excelência presidido pela Delegada Caritiana e Delegado Salomão, esta segunda fase almeja localizar os corpos das vítimas e elucidar esse possível duplo homicídio ocorrido no contexto da invasão da Fazenda ‘Amorim’ com a prisão dos suspeitos de participação no crime”, afirmou o Delegado Rodrigo Camargo.

A segunda Fase da operação “Erva Daninha” foi batizada de “Capina” fazendo a alusão a erradicação de elementos que prejudicam ou danificam a área. “A tolerância com esbulhos de terra e a todos os crimes que dessas invasões decorrem é e continuará sendo zero. Não iremos admitir que a impunidade encubra aqueles que procuram ofender o direito natural e constitucional a propriedade privada. O ano está apenas começando. Mais operações vem por aí. Podem esperar porque não daremos descanso aos criminosos”, finalizou Camargo.

https://