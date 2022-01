M.R.N., foi preso nesta quarta-feira, 12, por policiais da Força Tática, com apoio do Núcleo de Inteligência (NI), em Vilhena.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, após investigação, militares do (NI) localizaram M.R., que estava foragido do sistema prisional numa casa na Rua 814, no bairro Alto Alegre.

Com isso, a Força Tática foi chamada para prestar apoio ao (NI) e ao chegar no local o foragido ao perceber a presença da viatura empreendeu fuga pulando muros e cercas.

Porém, foi feito cerco policial na quadra e o foragido localizado escondido dentro da casinha de um cachorro.

O foragido recebeu voz de prisão e foi levado para a Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), onde a ocorrência foi registrada.