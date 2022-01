Em conversa por telefone com a redação do Extra de Rondônia, o prefeito de Cacoal, Adailton Fúria (PSD) declarou que é entusiasta do projeto político-partidário que pretende ter como candidato do governo do Estado o senador Marcos Rogério, que está agora é do PL.

Segundo Fúria, a composição entre o PL e o PSD já vêm se desenhando há algum tempo, e sempre teve como nome principal para a sucessão estadual o senador Marcos, mesmo quando ele ainda estava em outro partido.

Ainda de acordo com ele, o segundo nome do grupo é o do prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, e apenas como terceira opção estaria sei próprio nome para concorrer.

“No entanto, tudo se encaminha para que Marcos Rogério seja o nosso candidato, e sou fiel a esta propositura”, garantiu.