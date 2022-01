Na noite de sábado, 29, uma guarnição da Polícia Militar (PM) de Pimenteiras do Oeste, fazia patrulhamento de rotina pela cidade, quando abordaram um carro de aplicativo, em conversa com o motorista identificado pelas iniciais W.S.M., os militares notaram que ele ficou nervoso com a abordagem.

Com isso, foi feito revista no veículo, mas nada de ilegal foi encontrado, mesmo assim o condutor demostrava nervosismo, e após muita conversa, o rapaz disse que havia sido contratado por uma pessoa que ele identificou pelas iniciais A.C.S., para levar um homem de iniciais E.L.A., até a cidade de Pimenteiras.

Entretanto, quando o motorista chegou ao destino, foi contactado via celular pelo seu contratante oferendo a ele a quantia de R$ 15 mil para que ele trouxesse uma encomenda para Vilhena, porém, o condutor disse que não aceitaria levar tal encomenda, deixou o passageiro na casa e foi embora.

Todavia, quando chegou em Cerejeiras, o motorista foi novamente contactado pelo seu contratante, mandando que ele voltasse a Pimenteiras e pegasse a encomenda, sendo que acatou a ordem de seu contratante e voltou, quando estava chegando na cidade foi abordado pelos policiais militares.

Diante das informações, os militares trabalharam incansavelmente e montaram um plano de ação com apoio de PMs de Cerejeiras e Vilhena e foram até a casa, onde o motorista tinha deixado o passageiro, sendo que o condutor bateu na porta e foi recebido pelo homem que ele havia trazido, no qual lhe entregou dois pacotes com substância aparentando ser cocaína, com isso, foi dado voz de prisão ao suspeito que entregou a droga ao motorista.

Todavia, foi feito incursão no imóvel autorizado pelo proprietário, sendo encontrado em um dos cômodos um pacote com substância análoga a pasta base de cocaína, além disso, dentro de uma bolsa havia uma sacola plástica com folhas de coca.

Na casa também havia um casal de bolivianos, sendo que na bolsa da mulher foi localizado a quantia de R$ 30.700,00 em dinheiro, supostamente valor este recebido pelo casal de bolivianos pela venda da droga aos brasileiros.

Diante dos fatos, foi localizado em Vilhena, o contratante do explicativo A.C.S., que seria dono do entorpecente, sendo detido e levado para Unisp.

Os envolvidos em Pimenteiras foram levados para a delegacia de Cerejeiras, onde a ocorrência foi registrada.