A Executiva Nacional do Republicanos esclarece que o partido não participará da formação de federação partidária para as eleições 2022.

O tema foi debatido pela bancada de deputados federais e pelos presidentes estaduais do partido em reunião no final do ano passado, com a maioria apresentando manifestação contrária à federação.

O partido está trabalhando de forma intensa para apresentar um excelente número de candidatos e candidatas com o objetivo claro de ampliar a força republicana no Senado, Câmara dos Deputados e Assembleias Estaduais.

Marcos Pereira

Presidente Nacional do Republicanos

Deputado Federal (SP)