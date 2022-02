A Cooperativa Educacional de Vilhena (Coopevi) e a Nova Avec se integraram, formando a mais nova marca de educação cooperativista, a Favoo (Coop).

Para a construção da nova identidade, a instituição se inspirou no modelo cooperativo das abelhas, daí o nome, que também significa: Favorecendo Aprendizados Valorizando Oportunidades. Esta será a primeira universidade cooperativista da Região Norte.

Criada em 2006, a Coopevi atende desde as series iniciais ao ensino médio e hoje ocupa o 1º lugar no ranking de notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de Rondônia. Já a Avec é uma das instituições mais tradicionais da região, fundada em 1989 e que oferece os cursos de Administração, Ciências Contábeis e Direito.

A junção das duas instituições teve início em setembro de 2021 quando a Sicoob Credisul adquiriu o imóvel da Avec e o repassou para a Coopevi administrar.

Leia Aqui: Sicoob Credisul adquire AVEC e projeta consolidação de seu braço educacional

A apresentação da nova identidade da Favoo (Coop) aconteceu dia 29 de janeiro, no auditório da antiga Faculdade Avec. Estiveram presentes Vilmar Saúgo, diretor executivo da Sicoob Credisul; Carolina Torres, presidente da Coopevi; além de colaboradores, pais e alunos da Coopevi.

Carolina Torres destacou que a unidade escolar e universitária contará com um espaço amplo para biblioteca, ginásio, galpão de atividades, brinquedoteca, galpão maker, fazendinha, cabana, salas de estudos, atendimento especializado, prática jurídica, contábil, laboratórios, jardim interno, área de convivência, auditórios, além de salas de aula equipadas e modernas.

Para Vilmar Saúgo, a Favoo surge com o propósito de revolucionar a educação em Vilhena, com a oferta de um ensino de qualidade que vai desde os anos iniciais ao ensino superior.

Com profissionais renomados e grade curricular reformulada que inclui disciplina especializada em “Cooperativismo”, a Favoo (Coop) está com inscrições abertas para o vestibular on-line. Mais informações através do telefone 3321-3050 ou acesse www.novaavec.com.br.