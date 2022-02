O Sindicato dos Professores no Estado de Rondônia (SINPROF/RO) manifestou apoio à manifestação organizada pela categoria municipal de Vilhena prevista para acontecer nesta segunda-feira, 14, às 11, em frente ao gabinete do Eduardo Japonês, no paço municipal de Vilhena.

O motivo: reivindicação do reajuste de 33,24% do piso nacional do magistério concedido pelo Governo Federal.

De acordo com a professora Janete Maria Warta, diretora regional da entidade, em nota divulgada via redes sociais, a manifestação será ordeira e responsável, pois os professores irão reger as aulas regularmente e somente após o horário de aula é que se irão se dirigir ao ato. “A manifestação é justa e legítima dos professores, por seus direitos. Todo cidadão tem que buscar os meios legítimos de garanti-los”, diz a nota.

Os profissionais do Magistério afirmam lutar por direito líquido e certo, com relação a reajuste de 33,24%, concedido pelo Governo Federal pela Portaria nº 67 de 4 de fevereiro de 2022, que define e confirma o piso salarial nacional do magistério para o valor de R$ 3.845,63, concedendo reajuste de 33,24%, conforme disposto na legislação em vigor (leia mais AQUI).