Comissão de Arbitragem da FFER (Federação de Futebol do Estado de Rondônia), em conjunto com o Sindarfer (Sindicato dos Árbitros de Futebol do Estado de Rondônia), realizou no período de 11 a 13 de fevereiro a pré-temporada da arbitragem visando as competições da temporada 2022.

O evento também contou com o apoio da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) que designou como palestrante o instrutor técnico da Conmebol/CBF, José Alexandre Barbosa Lima.

O objetivo da pré-temporada é de qualificar e aperfeiçoar o trabalho dos árbitros e árbitros assistentes que pertencem ao quadro da FFER. O evento de preparação para as competições do ano começou na última sexta-feira (11), terminando no domingo (13). As atividades físicas e práticas ocorreram no estádio Aluízio Ferreira, enquanto as palestras e atividades teóricas ocorreram no auditório da FFER, também na capital.

A abertura do evento contou com a presença do presidente da FFER, Heitor Costa, o qual destacou o papel do árbitro dentro do jogo. “O profissional é peça fundamental dentro do campo de jogo. Por isso a FFER está sempre fazendo investimentos na arbitragem para que nossos profissionais possam se destacar em âmbito estadual e também nacionalmente”, destacou Heitor.

Para o presidente da Comissão de Arbitragem da FFER, Almir Belarmino Caetano, o trabalho tem surtido efeito e cada vez mais profissionais estão tendo oportunidades de atuar em competições nacionais. “A pré-temporada tem o objetivo de preparar os árbitros e assistentes para o Campeonato Rondoniense e demais competições organizadas pela Federação. Ela faz parte de um programa de prioridade da Federação em relação à arbitragem, onde tem sido feitos grandes investimentos e temos colhidos muitos frutos”, pontuou o presidente da Comissão de Arbitragem da FFER, Almir Belarmino Caetano.

Foram realizados trabalhos em sala de aula e em campo para reforçar situações de jogo, como tomadas de decisões, situações de eventual penalidade, bola na mão e mão na bola, impedimento, controle de jogo, resolução de conflitos, entre outras.