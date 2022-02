Após a deputada Rosangela Donadon (PDT) solicitar a recuperação da ponte sobre o rio Canário, na rodovia 391, no quilômetro 16, entre a BR-364 e o município de Chupinguaia o Governo de Rondônia, por meio do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER) está realizando a recuperação da ponte.

De acordo com o responsável pela 9ª Residência de Vilhena, Rogério Henrique de Medeiros, a ponte está sendo recuperada com a substituição da estrutura que sustenta a ponte e em breve a população que utiliza a via vai poder trafegar com segurança pela rodovia.

A deputada Rosangela Donadon destacou que o serviço de recuperação da ponte é de suma importância devido ao grande fluxo de veículos que trafega pela RO-391 para escoar a produção agropecuária. A parlamentar agradeceu ao Governo de Rondônia por atender o pedido dela.

“Agradeço ao governador o Coronel Marcos Rocha por atender meu pedido feito para recuperação desta ponte que é muito importante para o acesso dos moradores da localidade e agricultores que precisam utilizar o trecho, para escoamento das lavouras que vai beneficiar a população da localidade. Parabéns a todos, quem ganha com isso é a população”, ressaltou a parlamentar.