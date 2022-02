Um grupo de vilhenenses decidiu percorrer mais de 1.500 km (entre ida e volta) para assistir ao jogo entre Flamengo e Atlético-MG, que ocorrerá na tarde deste domingo, 20, na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT), pela Supercopa.

Eles decidiram ir até a capital mato-grossense para apoiar o “malvadão” e retornarão à “Cidade Clima da Amazônia” após o jogo. Do grupo faz parte o conhecido Paraná, da tornearia 14, e

O mais interessante é que no grupo há um torcedor do Grêmio. Trata-se do empresário Diógenes, que também decidiu ir ao jogo e colocou à disposição seu veículo (Van), com a galera colaborando para as despesas do transporte.

INGRESSOS ESGOTADOS

Estão esgotados os ingressos para a decisão da Supercopa entre Atlético-MG e Flamengo, pela Supercopa. Ao todo, 31.219 bilhetes foram disponibilizados e todos já foram vendidos. Os preços dos bilhetes custaram entre R$ 50 e R$ 300.

A Arena Pantanal tem capacidade para 43 mil pessoas. No entanto, a prefeitura de Cuiabá anunciou na última segunda-feira que só liberaria cerca de 80% da capacidade do estádio.

Atlético-MG e Flamengo já protagonizaram outros seis duelos eliminatórios na história. Os rubro-negros estão em vantagem, venceram quatro vezes. A Arena Pantanal será o palco de mais um confronto de uma rivalidade que se acentuou na década de 80.