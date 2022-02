A Assembleia Geral da Central de Cooperativas de Crédito -CrediSIS, realizada de forma online, reelegeu o atual presidente Donizetti José e o vice-presidente Otelo Castellani para o mandato de 2022 a 2025. Com chapa única, a eleição aconteceu na manhã de terça-feira (22). Também foram eleitos novos conselheiros de administração.

O atual presidente da CentralCredi, Donizetti José, foi reeleito e destaca o fortalecimento do Sistema através de uma gestão profissional, combinando o equilíbrio financeiro com a expansão do cooperativismo de crédito. Donizetti destacou a confiança no trabalho realizado ao longo dos últimos anos, enfrentando os reflexos da pandemia na vida dos cooperados e de suas empresas.

“O Sistema de Cooperativas de Crédito CrediSIS envidou todos os esforços, facilitando e agilizando ainda mais a liberação de crédito para que os seus cooperados pudessem superar os impactos negativos da pandemia”, avalia.

Outro ponto destacado por Donizetti José foi o investimento em tecnologia e a contratação de novos profissionais, visando a melhoria contínua das atividades, trazendo mais segurança para todo o Sistema, e, permitindo a oferta de mais serviços.

RESULTADOS

No último ano, o Sistema CrediSIS cresceu em uma proporção que rompeu as expectativas. No comparativo com 2020, em 2021, o número de cooperados aumentou em 21%, totalizando mais de 42 mil.

Os ativos evoluíram em 22%, além do aumento em depósitos totais e operações de crédito totais. Nosso resultado financeiro ultrapassou a marca de R$83 milhões, um avanço de 40%.

DIRETORIA

DONIZETTI JOSÉ – presidente

OTELO CASTELLANI FILHO – vice presidente

FRANCISCO CARLOS MORELLI FILHO – conselheiro efetivo

PAULO HENRIQUE GONÇALVES LIMA – conselheiro efetivo

ROBERTO LUIZ VICARI – conselheiro efetivo

TARCISO GABIATTI – conselheiro efetivo

ANTÔNIO JOSÉ VAGLIERI – conselheiro efetivo

LUCAS CHIQUESSI DA SILVA – conselheiro efetivo

LUIZ AUGUSTO CRISTO – conselheiro efetivo