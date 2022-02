O primeiro time de Rondônia a disputar uma serie A de Brasileirão, é isso mesmo o Porto Velho Miners, o time da capital rondoniense disputara o campeonato brasileiro de Futebol Americano, realizado pela CBFA (Confederação Brasileira de Futebol Americano).

O Porto Velho foi funda em 16 de setembro de 2017, e já participou de diversos jogos estaduais e regionais, sendo um deles na Arena Pantanal.

Agora o Miners será o representante dessa modalidade no nacional, disputando a conferencia norte, contra os times de Manaus.

Sua estreia será no dia 5 de maio em Manaus, contra o time Lobos FA de Manaus e terá outros dois jogos em casa, contra o Manaus FA e Cavaliers de Manaus, ainda sem data definida.

No dia 6 de maio, as 15h no Complexo Esportivo Deroche (Av. Pinheiro Machado c/ Av. Presidente Dutra, Centro) em Porto Velho, terá uma seletiva para recrutar novos atletas para fazer parte do elenco de 2022 e disputar o Brasileirão, não é preciso de conhecimento na modalidade, pois ao passar no na seletiva, todos os atletas terão treinamentos teóricos e práticos, antes mesmo de entrar em campo, a idade mínima é de 17 anos e sem restrição para idade máxima, basta ter disponibilidade para os treinos.

As inscrições para seletiva estão sendo on-line, pelo http://bit.ly/seletivapvhminers

O Miners, está à procura de patrocinadores para participar do evento, tudo é custeado pelos próprios jogadores, e com essa visibilidade maior, sendo até transmitido ao vivo pela TV local os jogos em Porto Velho, a equipe esperar conseguir patrocínio para custear as passagens dos atletas e custear os eventos na capital.