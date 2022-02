A Marinha do Brasil, sob comando do Capitão de Fragata, Marcelo de Souza Barbosa, através da Capitânia Fluvial de Porto Velho (CFPV), realizou na terça-feira, 22, no auditório da prefeitura Municipal de Cabixi, a entrega a 15 – CIR (Caderneta de Inscrição Registro) que vai garantir conforto e segurança no transporte de passageiros e turistas no rio Guaporé e Cabixi.

De acordo com o Comandante Marcelo de Souza Barbosa, avaliou a importância, além deles receberem a CIR é importante a fiscalização e conscientização dos piloteiros e pescadores locais, destaca também sobre a questão lixo a bordo de embarcações e seu correto descarte em terra.

O Secretario de Agricultura e Pecuária Imar de Lima, destacou agradecimentos a deputada Federal Silvia Cristina (PDT) que intermediou junto a Marinha de Porto Velho para que esse curso fosse realizado, nossos agradecimentos a Marinha do Brasil que atendeu nossa reivindicação, e parabéns aos nossos profissionais do rio Guaporé e Cabixi, que estão qualificados e regularizados a exercerem suas funções com segurança, nossos agradecimentos ao prefeito Izael Dias, vice-prefeito Chicão, Chefe de Gabinete Averaldo Lino, Zé Ambientalista e ao médico João Batista, todos contribuíram de forma direta para realização desse curso, essa equipe junto fez o melhor para atender a equipe da Marinha e nossos alunos que participaram do curso.