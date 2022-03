No começo da tarde desta quarta-feira, 9, Liliane de Lima Santos, entrou em contato com a redação do Extra de Rondônia para tentar encontrar a placa de seu carro que perdeu, em Vilhena.

De acordo com Liliane, mora no bairro São José e na manhã de ontem estava indo para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), e no trajeto acabou perdendo a placa de seu carro, QTG-8610/Chupinguaia.

Liliane pede a quem encontrou ou encontrar que ligue ou mande mensagem no número 9-9221-9255 – que irá buscar.