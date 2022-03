Já está na conta da prefeitura de Cerejeiras, o recurso no valor de R$ 270 mil de emendas parlamentares do deputado Ezequiel Neiva, para atender o hospital municipal São Lucas.

São R$ 150 mil para a compra de medicamentos e outros R$ 120 mil para a aquisição de centrais de ar. “Não é promessa, é compromisso firmado e cumprido. O dinheiro está na conta da prefeitura”, afirmou o parlamentar ao destacar que o recurso foi solicitado pelos vereadores Dione Ribeiro, Zeca Rolista e Reinaldo Caburé.

Para o deputado, extremamente importante investir na saúde. Ezequiel Neiva Frisou que toda a população do município utiliza os serviços prestados pelo hospital municipal São Lucas. “As centrais de ar atenderão tanto os pacientes quantos os servidores do hospital. Já os remédios ajudarão minimizar os problemas dos pacientes”, observou o parlamentar.

Neiva ressalta que já havia beneficiado o hospital com recurso para as obras de paisagismo e iluminação, no garantindo a melhoria da infraestrutura do prédio. “Ao todo, destinamos quase R$ 350 mil para o hospital e vamos continuar investindo na melhoria da nossa unidade médica.