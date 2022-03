Atendendo a indicação Nº 4.730/2022 do deputado estadual Eyder Brasil (União Brasil), o governador de Rondônia Marcos Rocha (União Brasil), anunciou no sábado (12), a retirada da obrigatoriedade do uso de máscaras em locais abertos e fechados.

O pronunciamento foi feito através de uma coletiva na imprensa, em Porto Velho. O decreto entra em vigor nesta segunda-feira (14).



De acordo com o governador, a decisão foi tomada após uma reunião com a equipe técnica da AGEVISA e também devido ao avanço das vacinações no Estado e a diminuição dos casos da COVID-19. A obrigatoriedade do uso de máscaras começa a cair de uma forma progressiva no país e já é uma realidade em outros países como nos EUA.



Segundo ele, caso haja um novo aumento dos casos, o decreto poderá ser revisto. Porém o uso de máscaras ainda se faz obrigatório para pessoas com sintomas gripais, pessoas com comorbidades e idosos.



Também reiterou que não haverá restrições e nem limitações de pessoas em estabelecimentos comerciais como bares, restaurantes e casas de show. Irão suspender tudo, deixando a população viver e ter a liberdade de escolha.