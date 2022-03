Um homem de 42 anos foi detido nesta terça-feira, 15, por policiais militares da Patrulha Reforço por descumprir medida protetiva contra sua ex-mulher, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima chamou a polícia e contou que está separada deste janeiro deste ano e tem medida protetiva com distanciamento de 300 metros contra seu ex-companheiro, mas que ele não respeita e não dá sossego.

A vítima ainda relatou que o ex-amásio fica a incomodando mandando mensagens e rondando a casa onde ela vive com os filhos no residencial Alvorada, e que nesta terça ele chegou aproximadamente 50 metros do imóvel e com medo ela chamou a polícia.

O homem foi abordado, indagado, ele disse que havia ido ao local apenas para entregar um pedaço de bolo para a filha.

Porém, por descumprir a medida protetiva o homem foi levado para a delegacia de Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada.