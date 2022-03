O presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE/RO), Alex Redano assinou decretos legislativos, concedendo Medalhas do Mérito Legislativo ao apóstolo Valdomiro Santiago de Oliveira e mais dois líderes religiosos da Igreja Mundial do Poder de Deus.

O decreto foi publicado no Diário Oficial da ALE desta quarta-feira, 16, e faz parte de solicitação do deputado estadual Marcelo Cruz.

A entrega das homenagens aconteceu à noite, em solenidade na Sede da Igreja Mundial do Poder de Deus, localizada na Avenida Sete de Setembro em Porto Velho.

Além de Valdomiro, foram homenageados o Ministro Bispo Amaury Ribeiro e o Bispo Zisrael Ornan da mesma congregação religiosa. A solenidade aconteceu após o culto, que teve cerca de 3 mil pessoas que contou com a presença de visitantes, membros, auxiliares e pastores do Estado.

O Pastor Alexandre Silva, que na ocasião representou o deputado Marcelo Cruz, falou da importância de reconhecermos as autoridades eclesiásticas no trabalho social. “Esta homenagem representa o reconhecimento de nossa sociedade, na pessoa do parlamentar deputado Marcelo Cruz. A igreja mundial tem papel relevante no resgate de pessoas à margem da sociedade, socializando aqueles que muitas vezes não são alcançados pelo estado”, disse o pastor.

Marcelo Cruz é deputado estadual, e filho de pastores (Pr. Evanildo e irmã Marineuza), membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Porto Velho.