A empresa Transpaim que fazia o transporte de alunos do Instituto Federal de Rondônia (IFRO), em Vilhena, parou suas atividades alegando alto custo do Diesel e que não teriam mais interesse nas rotas.

Com isso, a empresa deixou de atender centenas de alunos daquela instituição, foi o que declarou uma estudante a reportagem do Extra de Rondônia na tarde desta quinta-feira, 17.

A estudante também relatou que amanhã os alunos do IFRO vão fazer uma manifestação em frente à prefeitura. O protesto visa cobrar uma solução para o problema, haja vista, que a empresa que faz o transporte coletivo tirou as rotas que atendiam aos alunos do instituto e não aceita negociar para retomar.

Com isso, os alunos estão prejudicados porque não têm condições de chegar ao campus. Entretanto, desde o inicio do ano a gestão vem tentando negociar com a empresa, com a prefeitura e com a Câmara de Vereadores, para encontrar uma solução, porém, até o momento nenhum parlamentar ou representante da prefeitura se pronunciou a respeito do assunto.

Todavia, os estudantes estão se mobilizando para fazer uma manifestação pacífica para chamar a atenção do poder público e assim tentar resolver o problema que se arrasta desde o inicio do ano.

A manifestação está marcada para as 08h desta sexta-feira, 18, em frente ao Paço Municipal.