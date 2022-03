“As ruas do bairro Assossete estão viradas só em buracos e poças de água. Estamos vivendo no abandono”. Com estas palavras, o morador Eliel Damacena de Mello resumiu as condições de intrafegabilidade do bairro que reside há dois anos, em Vilhena.

Em contato com o Extra de Rondônia, ele informou que máquinas da prefeitura trabalharam, na tarde desta quinta-feira, 24, no bairro Vitória, localizado próximo à Assossete. “Tenho 2 anos que morando no bairro e nesse tempo nunca vi entrar uma máquina para fazer o patrolamento das ruas”, explica.

Para ele, o motivo do “abandono” do bairro seria uma briga entre o prefeito e um líder comunitário dessa região. “Parece que o prefeito faz por covardia. O bairro está totalmente esquecido pela prefeitura. Mass, o setor chacareiro foi todo patrolado, jogaram cascalho, já que uma parte pertence à granja do prefeito. Eu acompanhei. Estamos vivendo no abandono”, desabafa.

O site entrou em contato com a Secretaria Municipal de Obras (Semosp) e, através de sua assessoria, explicou que as máquinas, nesse momento, estão todas numa força-tarefa para recuperar a ponte do Rio Melgaço e que a previsão é que os trabalhos continuam nessa sexta-feira no bairro Assossete.

A assessoria reforçou que a Semosp está constantemente fazendo paliativos no Assossete, além de outras melhorias no bairro.