Fontes do Extra de Rondônia garantem: Adailton Fúria pode apresentar sua carta de renúncia de prefeito nessa sexta-feira para disputar a principal cadeira do executivo estadual nas eleições de outubro próximo.

Essa é o motivo de reunião dos principais nomes do PSD rondoniense na tarde desta quinta-feira, 31, na casa do mandatário municipal, em Cacoal.

Expedito Netto, que é presidente estadual da sigla partidária, e o ex-senador Expedito Júnior, além do vice-prefeito Cássio Góis, que é do PP, se reuniram com Fúria para definir os detalhes.

Contudo, para “bater o martelo”, o grupo ainda aguardar uma resposta do senador Marcos Rogério, que está em Brasília (DF) na iminência de assumir a titularidade de um ministério no governo Jair Bolsonaro, tendo em vista as vagas deixadas por ministros que devem ser candidatos nas eleições de outubro.