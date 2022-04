O prefeito Eduardo Japonês, assinou, na manhã desta quarta-feira, 31, o maior conjunto de aumentos salariais e benefícios da história de Vilhena para os servidores municipais.

São quase R$ 30 milhões para todas as secretarias, envolvendo o Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) e o reajuste do magistério, numa conquista fruto de anos de trabalho nesta gestão em força-tarefa conjunta da Prefeitura com o Sindicato dos Servidores Municipais do Cone Sul de Rondônia (Sindsul), servidores, secretários e vereadores.

O prefeito levou o projeto à Câmara Municipal, entregando nas mãos do 2° vice-presidente da Casa de Leis, Ademir Alves, que representou a mesa diretora, ao lado de outros parlamentares.

“Graças à coragem da legislatura anterior e nossa, na Prefeitura, conseguimos corrigir a arrecadação e sermos mais eficientes. Só assim é possível ter caixa para dar aumento de R$ 30 milhões aos servidores municipais. É uma conquista dos servidores, um sonho de décadas e que foi compromisso meu desde que entrei na Prefeitura. A pandemia atrasou isso em dois anos, devido à lei federal que impedia aumentos de salários, mas agora, no início de 2022, como prometido, está protocolado na Câmara e em breve entrará em vigor”, garantiu o prefeito.

Ao todo, 2.053 servidores serão beneficiados com o PCCS a partir do momento que a lei entrar em vigor. Agora os vereadores analisarão os projetos de lei e pautarão para leitura, discussão e votação.