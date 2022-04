Não será por falta de eventuais postulantes que a “Capital do Café” ficará sem representantes na disputa por cadeiras na Câmara Federal e na Assembleia Legislativa este ano.

Conforme levantamento da reportagem do Extra de Rondônia, a lista de pré-candidatos com domicílio eleitoral em Cacoal é extensa, e conta com nomes muito conhecido e alguns estreantes.

Tem gente de diversas legendas, e representantes dos mais diversos setores da comunidade.

Confira abaixo a listagem com os nomes que estão neste momento mais cotados entre a população:

Para concorrer a federal, a lista dos possíveis candidatos conta com: João Paulo Pichek (PRB), Pedro Rabelo (PSD), Joliane Fúria (PSD), Paulinho do Cinema (PSB) Paulo Henrique (PTB), Celso Popó ( PL), Maria Simões (SD), Robão da Central do Boi (PSC), Valdomiro Corá (MDB), Paulo Rosa (União Brasil) e Sula Machado (PSDB).

Já os pré-candidatos a deputado estadual são: Anderson Eletricista (PTB), Amarildo Verdan (PSC), Cássio Goes (PSD), Cirone Deiró (União Brasil), Edimar Kapiche (PSDB), Glaucione Rodrigues (MDB), Jabá Moreira (PSC), Luís Paulo (PP), Dr. Lúcio Lacerda (Solidariedade), Prof. Léo Simão (PT), Edson Leite (PSC) e Marco Vasques (PL).