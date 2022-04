Atenção desportista, acontece nesta sexta-feira, 8, o congresso técnico da 2ª Copa de Futebol Society do clube Embratel, em Vilhena.

Para as categorias feminino e sub 15 o congresso acontece as 18h30. As 19h30, o congresso será para a categoria livre e 3.5.

A realização do evento é de responsabilidade da Liga de Futebol de Vilhena (LFV), sob a coordenação do desportista Natal Jacob (Natalzinho). A bola rola no mês de maio.