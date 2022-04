Acidente envolvendo um carro Fiat Uno Way e um Hyundai HB20 aconteceu na tarde deste sábado, 9, no cruzamento da Avenida João Demétrio Schwastz com a Avenida Mário Correa, no bairro Jardim Das Oliveiras, em Vilhena.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, o motorista do Uno teria avançado a preferencial e provocado à colisão.

No choque, o HB20 que é veículo de aplicativo e estava transportando um passageiro, acabou capotando.

Contudo, não houve feridos, apenas danos materiais.