O evento teve início no dia 07/04, no município de Pontes Lacerda passando por vila Bela da Santíssima Trindade, Comodoro e finalizou no dia 09/04 no município de Cabixi-RO, foram três dias de evento e a comitiva percorreu 800 km.

O Palestrante foi Edeon Vaz Ferreira consultor de logística da aprosoja e diretor executivo do movimento pro-logística falou sobre sua palestra “nós procuramos levantar juntos as estações de transbordo de cagar e também a produção regional a qual o movimento que se tem em cima disso a gente projeta qual vai ser o movimento daquele período e qual vai ser o movimento futuro para que a gente possa negociar com empresa de investimento com este que eu falei da ferrovia.

Porque nenhuma empresa vai investir milhões ou até mesmo bilhões em uma ferrovia se ele não tiver garantia de carga, então nos temos que mostra o potencial possivelmente nesta viagem que a gente vai fazer no estradeiro de junho, os técnicos desta empresa devem nos acompanhar para conhecer em loco o potencial que tem a região”. Explicou o Palestrante Edeon Vaz.

O objetivo do estradeiro aprosoja é levar ao conhecimento dos produtores as atualizações da logística estadual dentre os destaques fala sobre as obras e projetos de rodovias e ferrovias em andamento e também faz um apanhado do funcionamento de portos e estações de transbordo de carga.

O delegado da aprosoja na região Marco Antônio Sebben falou da importância da instituição em Comodoro e Campos de Júlio “pela primeira vez vai ser realizado um circuito da aprosoja fora do núcleo titular, Comodoro é um núcleo agregado de Campo de Júlio, e com nosso pedido e com a defesa da diretoria na pessoa do vice-presidente e coordenadoria da região oeste Luiz Otavio, que defendeu a ideia e acreditado no município de Comodoro, nós vamos realizar no dia 16 de maio o 1º circuito em Comodoro, com o intuito de mostrar para os produtores de soja e milho que é bom participar disso, é bom estar presente com a gente neste momento, e que a união faz a força. Pontuou Marco Antônio Sebben.

Esteve presente na comitiva Tércio Lacerda superintendente-MT, Luiz Otávio Garcia Vice-Presidente Oeste da Aprosoja.

O presidente do sindicato rural de comodoro Amir Signor falou sobre a parceria entre as instituições “O sindicato rural e aprosoja sempre foram parceiro, duas entidades que sempre trabalharam juntos, aprosoja é a associação dos produtores de soja e o sindicato sempre andam juntos, por que são os mesmos produtores, isso é muito importante são duas entidades forte e são duas entidades que estão sempre voltadas para os produtores rurais, que precisa e esta trabalhando em prol dos produtores”. Disse Amir Signor

A organização ficou por conta do Estradeiro Igor Araújo supervisor de projetos da aprosoja, Tassiane dos santos gerente sindical e Marco Antônio Sebben delegado coordenador do núcleo de campos de Júlio e núcleo agregado de Comodoro.

O prefeito Rogério Vilela do município de Comodoro falou da importância sobre presença da Aprosoja no município “Eles movimentam o País, isso aqui tá acontecendo aqui mas aprosoja está no País inteiro eles estão muito próximo dos níveis governamentais, eles veio aqui e apresentaram falando de tudo de rodovia para nos ainda parece um sonho, de tudo que ele apresentou de rodovia e que mais favorável é a nossa região a onde vai ter um espaço não só de rodovia mais ferrovia ligado a hidrovia o que barateia muito mais ainda os custos da produção”. Salientou o prefeito Rogério Vilela.