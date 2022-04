A família de Junior Pereira dos Santos, de 28 anos, está desesperada a sua procura, em Vilhena.

De acordo com informações passadas pela família ao Extra de Rondônia, o rapaz tem problemas de saúde, ele saiu de casa no setor 27, no final da Avenida Paraná, após a Cohabinha, por volta das 12h de sábado, 16, vestia calça tactel com lista branca e blusa de moletom marrom com toca.

O jovem tem uma tatuagem no braço direito e outra tatuagem de folhas de maconha na perna direita e o número 04.

Segundo a família ele saiu de casa sem dinheiro e teria dito que a vontade dele era ir para Pimenta Bueno e alugar uma casa.

Qualquer informação que leve ao paradeiro do rapaz ligar para (69) 9 8414-4242 – falar com J.Menal ou (69) 9- 9317 6477 com Ana Pereira.