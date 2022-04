Os sete pretendentes ao governo do Estado de Rondônia neste momento da pré-campanha estão trabalhando no sentido de estreitar relações para consolidar projetos que tenham viabilidade eleitoral.

Por isso, as negociações e tentativas de entendimento movimentam os bastidores, no sentido de se diminuir quantidade de concorrentes, posto que quanto mais gente no páreo melhor fica para quem tem mais estrutura ou que está no poder.

Conforme o Extra de Rondônia, hoje os nomes que estão confirmados como pré-candidatos ao governo são: Marco Rocha (União Brasil), Marcos Rogério (PL), Léo Moraes (Podemos), Vinícius Miguel (PSB), Didas Cordeiro (PSTU), Anselmo de Jesus (PT) e Daniel Pereira (Solidariedade).

Deste grupo, apenas dois não contam com experiência de exercício de mandato, mas só dois já estiveram no Executivo, e ninguém é inexperiente no que diz respeito a participação em campanha eleitoral na condição de candidato.

Saiba um pouco mais sobre a cada um dos possíveis candidatos:

MARCOS ROCHA: Militar de carreira na PM, ele é coronel e logo em sua primeira participação em eleições como candidato acabou sendo eleito governador de Rondônia. Foi secretário de Segurança Pública no governo anterior, e vem conduzindo sua gestão de forma mais técnica e focada na gestão controlada de recursos.

O governador foi uma surpresa das eleições passadas e agora enfrenta o desafio de se manter no cargo mostrando que seu sucesso nas urnas há quatro ano não se tratou de um fenômeno isolado.

MARCOS ROGÉRIO: O senador está no quarto mandato legislativo, tendo passado pela Câmara Municipal de Ji-Paraná e Câmara dos Deputados antes de chegar onde está.

Jornalista e advogado, ele obteve projeção nacional duas vezes na carreira, primeiro como deputado federal, quando foi o relator do processo que resultou no afastamento de Eduardo Cunha, então presidente da Câmara dos Deputados, e no ano passado quando foi o líder da “tropa de choque” de Bolsonaro na CPI da Covid.

LÉO MORAES: Advogado, já exerceu mandatos na Câmara Municipal de Porto Velho, Assembleia Legislativa e agora é deputado federal. Também foi candidato a prefeito da capital, e vem de uma família tradicional da política rondoniense.

Moraes tem se destacado na bancada federal do Estado e é considerado um dos parlamentares mais influentes em Brasília entre os deputados da Região Norte, compondo um seleto grupo de projeção nos Congresso Nacional.

VINÍCIUS MIGUEL: Professor, ele é o único do grupo que ainda não exerceu mandato eletivo, mas de uns anos para cá despontou no cenário político rondoniense, concorrendo a governador do Estado e prefeito de Porto Velho, sempre chamando a atenção do eleitorado.

Este ano chegou a ter uma breve passagem à frente da secretaria municipal de agricultura de Porto Velho, mas teve pouco tempo para mostrar serviço. É líder entre a juventude e gera expectativa de que conseguirá ser destaque no meio político estadual.

DIDAS CORDEIRO: Jornalista Didas Cordeiro, da Rádio Comunitária Transamazônica de Porto Velho, nascido na capital portovelhense, é radiojornalista há 12 anos e deficiente visual. Foi presidente da Cooperativa dos Fotógrafos no estado de Rondônia.

Foi delegado de duas Conferências Municipais de Saúde e duas Conferências Estaduais de Saúde e sempre trabalhou em prol da comunidade. Didas ainda concorreu ao cargo de vereador em 2020 na campanha municipal de Porto Velho.

ANSELMO DE JESUS: Oriundo dos movimentos sociais, tendo como base os movimentos de pequenos agricultores, ele já foi deputado federal por três mandatos e também secretário de Agricultura do Estado.

Tem bom histórico de ações voltadas ao setor com o qual mais se identifica, e é um dos integrantes mais tradicionais da esquerda rondoniense, sendo um representante autêntico deste setor da sociedade.

DANIEL PEREIRA: Professor e advogado, exerceu mandatos legislativo na Câmara Municipal de Cerejeiras e na Assembleia Legislativa, sendo também vice-governador e governador de Rondônia na gestão anterior a atual.

Tem histórico de participação ativa e destacada nos movimentos sindicais do Estado, particularmente aos ligados ao funcionalismo público, e depois de ter deixado o governo atuou com superintendente do SEBRAE de Rondônia.