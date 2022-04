O Projeto Brazilian Rice, desenvolvido pela Abiarroz e ApexBrasil, participará da Sial Canadá 2022, de 20 a 22 deste mês, no Palais dês Congrès, em Montreal.

A ação faz parte da estratégia da indústria brasileira de arroz beneficiado de ampliar as exportações para aquele país. Paralelamente, o Brazilian Rice fará uma missão comercial, em parceria com a Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CCBC), no mercado canadense.

De acordo com a gerente de Exportações da Abiarroz, Carolina Matos, o Brazilian Rice levará quatro empresas exportadoras de arroz beneficiado para a Sial Canadá 2022, uma das maiores feiras de alimentos e bebidas da América do Norte.

“A participação na Sial Canadá é importante não só para estreitar relações com os importadores locais, mas também para encaminhar negócios com representantes de outros países compradores que participarão do evento”, diz Carolina.

A gerente de Exportações da Abiarroz informa ainda que o Brazilian Rice e a CCBC terão reuniões com importadores e visitarão supermercados para promover o arroz beneficiado brasileiro e conhecer o mercado canadense.

“O Canadá é um mercado promissor e, por isso, estamos intensificando nossas ações de promoção comercial”, pontua Carolina. “O Brasil já exporta arroz beneficiado para aquele país, mas há espaço para ampliar as vendas”, acrescenta a gerente de Exportação da Abiarroz.