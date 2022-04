Filiada ao Patriota, Catiane Malta estará concorrendo pela aprovação dos filiados da legenda para participar da nominata que o partido lançará na disputa das vagas à Câmara Federal.

Radicada em Ariquemes, onde dispõe de histórico de destaque no Direito, no Magistério e em pautas relacionadas à defesa dos direitos da mulher, Catiane é idealizadora e fundadora do Projeto “Florescer”, que atua na profissionalização e apoio psicológico a mulheres vítimas de violência doméstica.

Além disso, é Presidente da Comissão da Mulher Advogada Ariquemes; Vice-Presidente do Conselho Municipal da Mulher em Ariquemes; radialista com o Programa “Cidadania com Catiane Malta” na Rádio Verde Amazônia; além de professora Universitária de Direito Constitucional.

A advogada topou o desafio de ingressar na política por entender que o número de mulheres na política ainda é inexpressivo. “Nestas próximas eleições há necessidade do fortalecimento da participação das mulheres nos espaços de poder, pois a sub-representação política do gênero é um dos fatores que dificulta as garantias de direitos da mulher. Assim, promover a formação política e incentivar a participação das mulheres para que ocupem cargos de liderança política, possibilita uma democracia mais sólida e representativa”, destaca.