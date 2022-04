Com o crescimento que temos vindo a encontrar relativamente ao jogo online, alguns debates mais teóricos sobre esta temática, sendo um deles relativamente à importância das apostas desportivas e do poker.

A maioria dos jogadores inexperientes questionam-se quais destes dois segmentos poderá ser mais lucrativo para começar a sua caminhada, já que existem inúmeras casadas apostas e casinos online em que podem começar a sua caminhada.

Esta é uma dúvida perfeitamente natural, tendo em consideração que a maioria dos utilizadores destas plataformas procuram, para além da diversão, a possibilidade de conseguir um rendimento extra através deste tipo de jogos.

Devido à complexidade de ambos os jogos, os mesmos têm sido alvo de estudo não só pelas plataformas em que estão inseridos, mas também por instituições reputadas associadas à estatística e matemática no geral.

Os números por detrás das apostas desportivas e do Poker, não são de todo evidentes para chegarmos a uma posição final, porém, os mesmos demonstram-nos muitas caraterísticas que devemos ter em consideração aquando de um registro como utilizador.

Neste artigo ficará a conhecer mais ao pormenor ambas as temáticas relacionadas com o jogo e, possivelmente, qual poderá ser o mais lucrativo para si a longo prazo.

Maior controlo das apostas? Vencedor: Poker

Tanto as apostas desportivas como no Poker, os seus jogadores poderão controlar os movimentos realizam, tornando-se mesmo, por vezes, especialistas nessa área.

No que toca as apostas desportivas, os apostadores poderão ter em consideração o estudo realizado, as estatísticas existentes e histórico dos diferentes eventos previamente realizados, para chegar a uma conclusão.

Relativamente ao Poker, a especialização que poderá fazer tem muito mais a ver com a forma de aprendizagem do jogo e em conhecer as diferentes dinâmicas existentes dentro do mesmo, já que o Poker tem muito a ver com a experiência que adquire jogando.

É muito mais difícil de prever um resultado final de um evento desportivo porque o mesmo depende de um fator que é incontrolável, o “erro humano”, sendo que o Poker também possui algumas particularidades, mas é fácil aprendê-las e conseguir controlá-las.

Probabilidade de sequências dentro do jogo? Vencedor: Nenhum

Este é um dos pontos que acaba por não ser a favor de nenhum deste tipo de jogos, já que nos mesmos podem acontecer sequências negativas e positivas quando menos esperar, sem que as consiga controlar.

No Poker, por muito que continue a realizar apostas cada vez mais altas, o mesmo não quererá dizer que se tornará o vencedor se não tem as cartas corretas na mão, ou ainda pior, se não souber como as jogar.

As apostas desportivas podem ser ainda piores, já que a tendência é para realizar apostas pré-jogo e, quando as mesmas não estão a correr bem, tentar minimizar as suas perdas ou tentar mesmo apostas mais altas para chegar a ganhos.

Esta “procura” acaba por ser, na maioria dos casos, totalmente errada, não só devido a não ser uma pesquisa relacionada, mas também porque as sequências são imprevisíveis e podem levar a perdas financeiras significativas.

Liberdade em termos de apostas? Vencedor: Apostas desportivas

O Poker é um jogo verdadeiramente cativante, mas onde a temática é exatamente a mesma em todas as mãos, com o intuito de conseguir vencer o pote existente na mesa. Não existe uma enorme variabilidade naquilo em que poderá apostar, já que este se cinge a um jogo apenas.

Apesar de tudo, o facto de poder sair a meio de uma mão sem ter perdas significativas acaba por ser um ponto a favor do Poker, mas que não é suficientemente forte para destronar as apostas desportivas nesta categoria.

Nas apostas desportivas os mercados disponíveis são inúmeros, com centenas de opções dentro do mesmo evento e em que poderá apostar em pré-jogo ou mesmo durante o decorrer de toda a ação.

Quer seja um fã de NBA, de futebol brasileiro, ténis ou qualquer outra modalidade, poderá procurar estes desportos na sua plataforma de eleição e realizar as apostas que desejar, mesmo que essas sejam infinitamente diferentes.

Complexidade de movimentos? Vencedor: Apostas desportivas

Nesta categoria temos em consideração que aprender a jogar Poker de forma eficiente e com possíveis resultados positivos é vastamente mais complexo do que realizar apostas desportivas, mesmo que tenha pouco conhecimento de causa.

Sendo um adepto de desporto terá sempre uma noção de como poderá apostar em determinado evento, enquanto se tentar jogar Poker sem saber a temática do jogo, as coisas quase sempre irão lhe correr mal.

Assim sendo, as apostas desportivas poderão ser uma forma mais fácil de se tornar um vencedor, porque simplesmente a sorte poderá estar do seu lado e não tem outros jogadores na sua mesa a influenciar os seus movimentos.