No começo da noite desta sexta-feira, 6, G.S.F., foi socorrido em estado gravíssimo ao pronto-socorro da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), após se enroscar em um fio de fibra óptica que estava sendo instalado na Avenida Paraná, esquina com a Rua 816, no bairro Alto Alegre, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o motoqueiro trafegava com uma CG 160, pela Avenida Paraná, sentido COHAB, quando enroscou no fio que estava sendo instalado por um funcionário de uma operadora de internet.

Na queda, o motociclista se arrastou por cerca de 40 metros e bateu num poste de iluminação pública. Ele sofreu diversos ferimentos, inclusive suspeita de fratura nas duas pernas.

Segundo o funcionário da empresa que manuseava os cabos de fibra óptica, o local estava sinalizado e havia um motociclista parado esperando a remoção do cabo.

A Polícia Militar de Trânsito (Ptran) isolou o local para a perícia e depois registrou a ocorrência.

https://

https://