Um casal foi vítima de tentativa de homicídio na tarde de segunda-feira, 9, numa casa no bairro Embratel, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o homem contou a Polícia Militar (PM) que havia comprado pneus de um amigo e tinha ido a casa dele buscar, por coincidência encontrou sua ex-mulher em frente de uma casa ao lado e com ela tem dois filhos, a mulher se aproximou e pediu dinheiro para comprar remédio para um dos filhos que está doente, com isso, ele entrou na casa para dar o dinheiro a ela.

Contudo, neste momento a atual esposa chegou e passou a agredi-lo com o capacete, em seguida de posse de uma faca atacou a ex-mulher do seu atual. Para defender a ex da atual o homem tentou desarmá-la, mas também foi ferido com golpes de faca.

Após cometer o crime, a agressora fugiu em uma motoneta de cor vermelha. As vítimas foram socorridas ao pronto-socorro do Hospital Bom Jesus.

A Polícia Militar registrou a ocorrência na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp).