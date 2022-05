A Associação dos Criadores de Colorado do Oeste promoveu na semana passada três dias de evento agregando palestras e negócios, com apoio da Assembleia Legislativa – esta através da Escola do Legislativo, SEBRAE e da Prefeitura Municipal, realização que foi classificada como um “grande sucesso” pelos organizadores.

O 6º Dia de Palestras e Negócios, que na verdade se estendeu entre os dias 6 e 8, agregou a difusão de conhecimento de várias áreas ligadas ao setor produtivo, com especialistas e técnicos locais e até de fora do Estado, além de uma feira de negócios dos mais variados produtos e serviços voltados ao setor, assim como leilão de animais.

Ênio Milani, dirigente da associação dos produtores, afirmou que a realização já se firmou no calendário regional e estadual do agronegócio como um dos eventos mais importantes para o setor, atraindo produtores de vários pontos de Rondônia e até mesmo de fora do Estado, fomentando a economia em geral e o setor produtivo em particular.

“Trouxemos especialistas de renome internacional para abrilhantar nossas palestras e trazer conhecimentos específicos aos nossos produtores, assim como conseguimos agregar dezenas de empresas nesta feira, trazendo as novidades da área e uma tremenda diversificação de serviços, fechando a programação de forma brilhante com um grande leilão de gado”, destacou Milani.

Agora a meta da associação é organizar a exposição agropecuária da cidade, evento tradicional que esteve suspenso nos últimos anos em virtude da pandemia, que deverá ser retomado este ano.

“Vamos nos reunir nos próximos dias para avaliar essa questão, mas de antemão adiantamos que não será possível realizar em junho, como é tradição, dado ao curto espaço de tempo para a organização de um evento desse porte”, explicou Ênio.