Mais uma nova praça está em construção pela Prefeitura de Vilhena.

Localizada no bairro Jardim Eldorado, entre as avenidas João Bernal e Brasil, a Praça do Barcelona recebe investimento de quase R$ 800 mil a partir de emenda parlamentar do deputado estadual Luizinho Goebel, com execução da Prefeitura de Vilhena através de licitação.

A previsão de conclusão da empresa responsável é que a obra esteja concluída em cerca de dois meses.

O secretário municipal de Obras, Marcelo “Boca”, acompanhou a execução das obras nesta semana. “A empresa espera que em menos de 60 dias a praça esteja concluída e entregue à população de Vilhena para sua utilização. Vai ser um bom local para as famílias vilhenenses, que terão mais um espaço verde para lazer, exercícios físicos, eventos e convivência”, comentou.

Com investimento pesado em infraestrutura, a Prefeitura de Vilhena tem diversas iniciativas para instalação de iluminação de LED, asfaltamento, implantação de áreas verdes, melhorias na drenagem, limpeza e atendimento de todos os bairros em andamento.

“Recurso tem e investimento também. Há quase 50 obras em andamento atualmente no município e isso só é possível devido à eficiência técnica que temos em todas as secretarias, dando adequado andamento aos processos de contratação e compra. Não é à toa que recebemos emendas de praticamente todos os deputados e senadores, com muitos elogios à execução dos valores. Afinal, os parlamentares têm recursos mas querem que sejam bem aplicados. E aqui eles são muito bem devolvidos à população na forma de obras, serviços, equipamentos e demais benfeitorias”, garante o prefeito Eduardo Japonês.