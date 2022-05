Com consternação e muita tristeza recebi a notícia do falecimento do Servido do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes – DER, Sergio Antônio Gurkewicz, de 56 anos, atuava como motorista na Residência do Município de Colorado do Oeste.

Sergio Antônio faleceu neste sábado (14/05), ele sofreu um acidente de trabalho, o caminhão dele despencou em uma ribanceira, na RO-370, na construção de um aterro sobre o Rio Ararinhas, no município de Parecis.

A toda a família e amigos nosso mais profundo pesar, rogando a Deus que preencha esse vazio com a Sua Palavra, confortando a todos neste momento de dor, sofrimento e tristeza, que Deus possa consolar aos familiares e amigos e o receba na morada eterna.

Luizinho Goebel e Família/Deputado Estadual