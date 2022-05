O corpo do servidor público Sérgio Antônio Gurkewicz, de 56 anos, morto em acidente de trânsito ocorrido no sábado, 15, quando trabalhava com um caminhão caçamba do DER (Departamento Estadual de Rodagem), próximo à cidade de Parecis, está sendo velado em Vilhena.

Após os trâmites legais, o corpo do servidor foi transladado para Vilhena, onde foi preparado e está sendo velado na Capela Mortuária da funerária São Matheus, na Avenida Antônio Quintino Gomes, no bairro Jardim América.

O sepultamento acontece as 17h desde domingo, 15, no cemitério Cristo Rei, em Vilhena.